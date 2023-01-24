Минфин США объявил о чрезвычайных мерах из-за достижения потолка госдолга

Глава американского Минфина Джанет Йеллен сообщила Конгрессу США о "дополнительных чрезвычайных мерах" в связи с достижением потолка госдолга. Так, ведомство в первоочерёдном порядке сократит инвестиции в фонды выплаты пенсий по старости и инвалидности, медстрахования пенсионеров почтовой службы и в государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.

"В связи с установленным лимитом госдолга я не смогу в полной мере направлять средства в Инвестиционный фонд государственных ценных бумаг (Government Securities Investment Fund, G Fund, входит пенсионную систему для госслужащих. — Прим. Лайфа). <…> Нормы, регулирующие инвестиции в G Fund, прямо уполномочивают министра финансов приостанавливать инвестиции в фонд, чтобы избежать нарушения лимита госдолга. Мои предшественники принимали эти меры в аналогичных ситуациях", — говорится в письме, направленном Йеллен лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США.

По словам главы американского Минфина, меры не коснутся "федеральных служащих и тех из них, кто уже вышел на пенсию". При этом конкретного срока действия у данных мер нет из-за влияния на американскую экономику пандемии коронавируса.