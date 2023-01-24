Sky News: Германия намерена на этой неделе разрешить Польше передать танки Киеву

Уже на этой неделе Правительство ФРГ намерено разрешить Польше передать Украине танки немецкого производства Leopard 2. Об этом сообщил телеканал Sky News.

"Дипломатический источник, знакомый с ходом идущих дискуссий, заявил "Скай ньюс", что, по его мнению, Германия выдаст Польше разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 на Украину уже на этой неделе", — заявила корреспондент телеканала Шэвон Роббинс.