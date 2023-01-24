Мишустин поручил ФСИН создать 25 колоний в четырёх новых регионах РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ФСИН должна организовать работу исправительных колоний, лечебно-исправительных учреждений и исправительных центров в четырёх новых субъектах страны — ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, всего в ДНР будет создано 12 колоний и одно лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ), в ЛНР — семь колоний и одно ЛИУ, ещё по три колонии и ЛИУ появится в Запорожской и Херсонской областях. Также в ДНР будет создан один исправительный центр, а в ЛНР — два. В подобных учреждениях будут отбывать наказание осуждённые к принудительным работам.

"Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ФСИН в федеральном бюджете на осуществление деятельности в установленной сфере, без выделения дополнительных бюджетных ассигнований", — уточняется в распоряжении главы российского кабмина.