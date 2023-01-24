Пушилин сравнил с Минскими соглашениями пакт о ненападении, предложенный Киевом Белоруссии

Пакт о ненападении, предложенный Минску Киевом, лишь выдаётся за миролюбивую инициативу, однако, как и в случае с Минскими соглашениями, необходим для того, чтобы выиграть время и накачать Украину оружием. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Весь мир убедился после откровений известных политиков, [бывшего президента Франции Франсуа] Олланда и [экс-канцлера Германии Ангелы] Меркель, что договорённости заключались не с целью их выполнить, а чтобы выиграть время и накачать Украину оружием", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Он также добавил, что ложь является истинным именем квазигосударственной "стратегии" Украины и об этом следует помнить всегда, когда речь идёт о руководстве киевского режима и их покровителях.