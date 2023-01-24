Житель Ровенской области с косой напал на раздававших повестки сотрудников военкомата

В Ровенской области на западе Украины мужчина с косой напал на раздававших повестки сотрудников военкомата. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По данным издания, разъярённого украинца удалось остановить только после того, как военные произвели несколько выстрелов в воздух. Повестка была адресована брату напавшего — таким образом он хотел защитить его от мобилизации.

Неизвестно, удалось ли призвать в армию родственника "защитника", но сам он получил три года испытательного срока. Когда именно произошёл инцидент, не уточняется.