Житель Ровенской области с косой напал на раздававших повестки сотрудников военкомата
В Ровенской области на западе Украины мужчина с косой напал на раздававших повестки сотрудников военкомата. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
По данным издания, разъярённого украинца удалось остановить только после того, как военные произвели несколько выстрелов в воздух. Повестка была адресована брату напавшего — таким образом он хотел защитить его от мобилизации.
Неизвестно, удалось ли призвать в армию родственника "защитника", но сам он получил три года испытательного срока. Когда именно произошёл инцидент, не уточняется.
Ранее жители Украины начали выкладывать в соцсети видео, как их мужчинам раздают повестки. Ситуация крайне не нравится местным жителям, многие из которых находятся в настоящем шоке. Больше всего люди возмущены способом "вручения" документа: сотрудники военкомата сразу начинают заламывать руки за спину и пытаться увести в машину.
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