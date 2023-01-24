Путин заявил, что россиян "не так просто оболванить" украинскими фейками

Россиян не так просто оболванить, с учётом их характера. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, комментируя фейки, выдуманные украинской стороной.

В ходе встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым президент выслушал ряд примеров информационной войны против жителей региона. В частности, глава области упомянул фейки об отправке Киевом танков на Белгород. При этом Гладков выразил уверенность, что сейчас россияне хорошо понимают, как отличить правду от лжи.

"Наших людей не так просто оболванить — с учётом характера", — ответил Путин ему в ответ.