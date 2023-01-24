"Взрыв эмоций": Якутский режиссёр назвал давней мечтой номинацию на "Оскар"

Якутский режиссёр Максим Арбугаев поделился впечатлениями в связи с номинацией его киноленты "Выход" на премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм". Проект он создавал вместе с родной сестрой Евгенией.

В беседе с Лайфом Арбугаев признался, что в глубине души всё-таки таил надежду на то, что его фильм окажется в списке номинантов. Однако мучительное ожидание заставило его переключить мысли на повседневные дела. Так, сегодня он весь день посвятил рутинным делам, после чего включил трансляцию на сайте Американской академии киноискусств. Вот тогда-то у Максима и начался настоящий нервоз.

"Когда уже объявили шорт-лист претендентов, то это был взрыв эмоций. <...> Я очень счастлив, что это произошло, и для меня это была мечта, ещё когда я учился во ВГИКе, когда я начал заниматься кино. Могу сказать в целом, что этот проект мы сделали вместе со старшей сестрой Евгенией. Это наш первый совместный фильм, Женин дебют в кино", — поделился Арбугаев.