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24 января, 16:30

Вассерман рассказал, в каком случае стрелки часов Судного дня переведут назад

Вассерман: Стрелки часов Судного дня сдвинутся при ликвидации "террористической Украины"

Стрелки часов Судного дня можно будет перевести на несколько минут назад в случае успеха российской спецоперации на Украине. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

"Очень надеюсь, что террористическая организация "Украина" действительно будет ликвидирована РФ независимо от попыток НАТО всё контролировать. И тогда стрелки часов Судного дня можно будет перевести на несколько минут назад", — подчеркнул он.

Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне быть не может

Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне быть не может

Ранее Лайф писал, что стрелки часов Судного дня, которые отражают представления учёных-атомщиков о том, насколько мир близок к ядерной войне, сдвинули на 10 секунд вперёд. Теперь до "ядерной полуночи" осталось 90 символических секунд.

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ТАСС / Марат Абулхатин

Ольга Годуненко

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