Вассерман рассказал, в каком случае стрелки часов Судного дня переведут назад

Стрелки часов Судного дня можно будет перевести на несколько минут назад в случае успеха российской спецоперации на Украине. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

"Очень надеюсь, что террористическая организация "Украина" действительно будет ликвидирована РФ независимо от попыток НАТО всё контролировать. И тогда стрелки часов Судного дня можно будет перевести на несколько минут назад", — подчеркнул он.