Вассерман рассказал, в каком случае стрелки часов Судного дня переведут назад
Вассерман: Стрелки часов Судного дня сдвинутся при ликвидации "террористической Украины"
Стрелки часов Судного дня можно будет перевести на несколько минут назад в случае успеха российской спецоперации на Украине. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.
"Очень надеюсь, что террористическая организация "Украина" действительно будет ликвидирована РФ независимо от попыток НАТО всё контролировать. И тогда стрелки часов Судного дня можно будет перевести на несколько минут назад", — подчеркнул он.
Ранее Лайф писал, что стрелки часов Судного дня, которые отражают представления учёных-атомщиков о том, насколько мир близок к ядерной войне, сдвинули на 10 секунд вперёд. Теперь до "ядерной полуночи" осталось 90 символических секунд.
ТАСС / Марат Абулхатин