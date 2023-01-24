Глава Цирка Никулина съездил на фестиваль в Монако и теперь может нарваться на проверку

Гендиректора и художественного руководителя Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина просят проверить на предмет иностранного финансирования. Это связано с его визитом на цирковой фестиваль в Монте-Карло, который официально запретили посещать российским артистам.





Как стало известно Лайфу, письмо с просьбой проверить Никулина на имя генпрокурора РФ отправил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он указал, что, несмотря на официальный отказ для российских артистов, на фестиваль пригласили украинскую делегацию, а президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили выступить с видеообращением. Бородина возмутило присутствие руководителя московского цирка на таком мероприятии.

"Мы понимаем и признаём, что цирковое искусство находится вне политики, что, однако, было цинично опровергнуто поступком организаторов 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло", — сказано в тексте обращения.

Автор письма интересуется, какие обстоятельства заставили Никулина посетить этот фестиваль. Он также спрашивает, откуда у худрука цирка и его жены гражданство Княжества Монако, и просит правоохранителей проверить эту информацию.

Сам Максим Никулин рассказал Лайфу о том, что поехал на фестиваль, поскольку это его работа, а также необходимость для всех, чья жизнь связана с цирком.

"Почему, как вы считаете, мои коллеги: директора фестивалей, директора цирков, продюсеры приезжают в Москву, Санкт-Петербург, в Ижевск или Саратов? Потому что для нас любой цирковой фестиваль это своего рода биржа. Это новые тенденции, новые направления, новые имена. И я этому очень рад", — отметил гендиректор Цирка Никулина на Цветном бульваре.