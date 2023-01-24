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24 января, 16:04

Никиту Михалкова выписали из больницы

Режиссёра Никиту Михалкова, который в начале января попал в больницу с гриппом, выписали. Об этом объявил сам артист.

"Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, ещё требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны", говорится в сообщении Михалкова в телеграм-канале "Бесогон".

Режиссёр добавил, что уже приступил к работе, и поблагодарил всех за поддержку.

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Напомним, 77-летний Михалков был госпитализирован с диагнозом "грипп" ещё 5 января. Артиста положили в реанимацию. На фоне сообщений СМИ об ухудшении состояния режиссёр вышел на связь с поклонниками и поблагодарил их за поддержку. А 16 января стало известно, что актёр потихоньку идёт на поправку и уже переведён в обычную палату.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова

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