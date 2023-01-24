Никиту Михалкова выписали из больницы

"Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, ещё требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны", — говорится в сообщении Михалкова в телеграм-канале "Бесогон".