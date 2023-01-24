В Чехии сообщили о невозможности поставить Киеву танки Leopard 2, обещанные Германией

Чехия не планирует отказываться в пользу Киева от танков Leopard 2, которые Берлин пообещал передать Праге в ходе "кругового обмена". Речь идёт о сделке, при которой восточноевропейские государства поставляют на Украину оружие производства СССР и получают взамен технику из Германии. Об этом в беседе с агентством DPA сообщил чешский премьер Петр Фиала после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем.