В Чехии сообщили о невозможности поставить Киеву танки Leopard 2, обещанные Германией
Чехия не планирует отказываться в пользу Киева от танков Leopard 2, которые Берлин пообещал передать Праге в ходе "кругового обмена". Речь идёт о сделке, при которой восточноевропейские государства поставляют на Украину оружие производства СССР и получают взамен технику из Германии. Об этом в беседе с агентством DPA сообщил чешский премьер Петр Фиала после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем.
"Сейчас невозможно отправить Leopard дальше [на Украину], так как эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности", — отметил он.
Напомним, пока Германия всячески отказывается передавать Киеву свои танки Leopard, из-за этого в Берлине разгорелся скандал. При этом новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус сообщил, что ФРГ в ближайшее время примет решение по передаче танков, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что Берлин позволит отправлять "Леопарды" Киеву с помощью третьих стран. Польша уже запросила у Германии разрешение на передачу боевых машин.
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