До ядерной войны — 90 секунд: Стрелки часов Судного дня сдвинули вперёд
Учёные-атомщики перевели стрелки часов Судного дня на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"
Стрелки символических часов Судного дня, которые отражают представления учёных-атомщиков о том, насколько мир близок к ядерной войне, сдвинули на 10 секунд вперёд. Теперь до "ядерной полуночи" осталось 90 символических секунд. Об этом сообщила президент авторитетного американского журнала "Бюллетень учёных-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон. По её словам, решение о переводе стрелок в первую очередь связано с действиями России на Украине.
Учёные-атомщики перевели стрелки часов Судного дня на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи". Видео © Twitter / Worldsource24
"Вероятность того, что конфликт на Украине может выйти из-под чьего-либо контроля, остаётся высокой", — заявила Бронсон.
А вот в январе 2022 года часы Судного дня остались на отметке в 100 секунд до "ядерной полуночи". В таком положении они находились несколько лет подряд.
Twitter / SebastienGoix