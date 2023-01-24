До ядерной войны — 90 секунд: Стрелки часов Судного дня сдвинули вперёд

Стрелки символических часов Судного дня, которые отражают представления учёных-атомщиков о том, насколько мир близок к ядерной войне, сдвинули на 10 секунд вперёд. Теперь до "ядерной полуночи" осталось 90 символических секунд. Об этом сообщила президент авторитетного американского журнала "Бюллетень учёных-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон. По её словам, решение о переводе стрелок в первую очередь связано с действиями России на Украине.