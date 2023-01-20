Антонов: Никто из российского руководства не угрожал применением ядерного оружия

Никто из числа руководителей России не выступал с угрозами применения ядерного оружия. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя соответствующие заявления Госдепа — что Россия якобы использую безрассудную риторику в ядерной сфере.

"Откровенно говоря, нас давно перестали удивлять пустопорожние и безответственные утверждения о том, что наша страна якобы угрожает применением ядерного оружия. Никто в российском политическом и военном руководстве никогда не высказывался подобным образом", — приводит пресс-служба посольства комментарий Антонова.

Он подчеркнул, что в этом вопросе Москва исходит из заявления президентов РФ и США от 2021 года. А они отмечали, что в ядерной войне не может быть победителей и её никогда нельзя развязывать.

"Этот принцип был подтверждён в рамках ядерной "пятёрки" в январе 2022 года", — добавил Антонов.