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20 января, 01:31

Антонов: Никто из российского руководства не угрожал применением ядерного оружия

Никто из числа руководителей России не выступал с угрозами применения ядерного оружия. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя соответствующие заявления Госдепа — что Россия якобы использую безрассудную риторику в ядерной сфере.

"Откровенно говоря, нас давно перестали удивлять пустопорожние и безответственные утверждения о том, что наша страна якобы угрожает применением ядерного оружия. Никто в российском политическом и военном руководстве никогда не высказывался подобным образом", — приводит пресс-служба посольства комментарий Антонова.

Он подчеркнул, что в этом вопросе Москва исходит из заявления президентов РФ и США от 2021 года. А они отмечали, что в ядерной войне не может быть победителей и её никогда нельзя развязывать.

"Этот принцип был подтверждён в рамках ядерной "пятёрки" в январе 2022 года", — добавил Антонов.

В Кремле отреагировали на слова Медведева о "проигрыше ядерной державы"

В Кремле отреагировали на слова Медведева о "проигрыше ядерной державы"

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал прозвучавшие на форуме в Давосе заявления о том, что "Россия должна проиграть" на Украине. Он отметил, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба и сделал вывод, что "проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной". В Госдепе же сочли это "провокационными заявлениями", которые "не только опасны, но и безрассудны"

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Telegram / EmbUSA

Андрей Григорьев

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