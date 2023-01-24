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24 января, 15:58

Коронавирусу могут присвоить новый статус

ВОЗ определит, стоит ли до сих пор считать коронавирус глобальной пандемией

Комитет Всемирной организации здравоохранения на этой неделе определит, должен ли вирус CoViD-19 сохранить статус глобальной пандемии. Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"На этой неделе Комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с CoViD-19 соберётся, чтобы обсудить, по-прежнему ли текущая ситуация представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию", — отметил он.

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Гебреисус добавил, что не предполагает, какое решение примет комитет. Он указал, что рост количества смертей от ковида его по-прежнему беспокоит. Также он отметил, что во многих странах ситуация с заболеваемостью остаётся напряжённой.

Ранее Лайф писал о том, что ВОЗ выпустила рекомендации по 10-дневной изоляции для людей с симптомами коронавируса. А людям без признаков болезни также стоит изолироваться, но на пять суток.

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Илья Суриков
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