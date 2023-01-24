Коронавирусу могут присвоить новый статус

Комитет Всемирной организации здравоохранения на этой неделе определит, должен ли вирус CoViD-19 сохранить статус глобальной пандемии. Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"На этой неделе Комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с CoViD-19 соберётся, чтобы обсудить, по-прежнему ли текущая ситуация представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию", — отметил он.

Гебреисус добавил, что не предполагает, какое решение примет комитет. Он указал, что рост количества смертей от ковида его по-прежнему беспокоит. Также он отметил, что во многих странах ситуация с заболеваемостью остаётся напряжённой.