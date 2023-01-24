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24 января, 16:01

Бизнесвумен из Бердянска осталась жива после подрыва её авто

<p>В Бердянске взорвали автомобиль местного предпринимателя. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vrogov/7304" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Рогов</a></p>

В Бердянске взорвали автомобиль местного предпринимателя. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Предпринимательница, чей автомобиль сегодня был взорван в Бердянске Запорожской области, чудом осталась жива и получила контузию. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, назвав произошедшее терактом.

"Предприниматель Валентина Мамай, чей автомобиль сегодня был взорван около школы № 5, осталась жива. В результате взрыва она получила лёгкую контузию", написал Рогов в телеграм-канале.

Он рассказал, что Киев неоднократно угрожал Валентине убийством за её позицию и возбудил против неё уголовное дело.

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Напомним, сегодня, 24 января, в Бердянске на улице Руденко взорвали автомобиль, который принадлежал местной предпринимательнице Валентине Мамай. Инцидент произошёл возле здания школы № 5, в момент взрыва бизнесвумен находилась в машине.

Александра Вишнякова

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