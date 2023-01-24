Бизнесвумен из Бердянска осталась жива после подрыва её авто

Предпринимательница, чей автомобиль сегодня был взорван в Бердянске Запорожской области, чудом осталась жива и получила контузию. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, назвав произошедшее терактом.

"Предприниматель Валентина Мамай, чей автомобиль сегодня был взорван около школы № 5, осталась жива. В результате взрыва она получила лёгкую контузию", — написал Рогов в телеграм-канале.

Он рассказал, что Киев неоднократно угрожал Валентине убийством за её позицию и возбудил против неё уголовное дело.