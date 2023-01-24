Мусульмане России выразили негодование в связи с инцидентом с публичным сожжением Священного Корана в Стокгольме. Об этом говорится в открытом обращении от имени Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман Российской Федерации, Духовного собрания мусульман России, Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России и Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Документ есть в распоряжении Лайфа.

"Мы, мусульмане России, выражаем негодование подобным нападкам на законы божественной и человеческой морали и осуждаем провокации, направленные на оскорбление чувств верующих", — говорится в совместном заявлении верующих.

Авторы обращения убеждены, что произошедшее свидетельствует о глубоком разложении европейского общества, а то, что выдаётся якобы за проявление свободы слова и вероисповедания, на деле оказывается варварством. Верующие отметили, что такое попрание человеческих ценностей вызывает протест не только у мусульман, но и представителей других конфессий. "Это удар по всем религиям", — уверены представители мусульманской общественности.

В противовес распространённым за рубежом проявлениям расизма, исламофобии и идей превосходства Запада над всеми иными культурами и цивилизациями авторы обращения приводят Россию — страну, в которой более 200 лет назад впервые был напечатан Коран в подлинном виде, по всем каноническим правилам.

"В современной России такое просто немыслимо, даже представить такое невозможно. В России не только уважают чувства всех верующих, в том числе и мусульман, но и активно их защищают. Неприкосновенность священных писаний гарантируется у нас федеральным законом, а духовно-нравственные ценности стали основой общества и государства", — указано в документе.