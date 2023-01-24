Путин назвал летний отдых полезным для здоровья и укрепления семьи
Президент России Владимир Путин заявил, что полноценный летний отдых полезен для здоровья и укрепляет семью. Об этом он сказал в конце совещания с правительством. По мнению главы государства, эта тема важна и с социальной точки зрения, и с экономической.
"Да и с точки зрения здравоохранения, имея в виду, что полноценный летний отдых, конечно, сказывается благоприятным образом на здоровье наших граждан, особенно на детях. А семейный совместный отдых укрепляет семью", — сказал президент.
Путин считает, что вопросу летнего отдыха в стране нужно уделить особое внимание. Он выразил надежду на то, что темы, которые обсуждались на этом совещании, будут согласованы в правительстве и наполнены необходимым финансовым обеспечением.
Ранее Лайф сообщал о том, что Владимир Путин потребовал от премьер-министра Михаила Мишустина ускорить принятие решений для повышения уровня жизни в новых регионах РФ — в ДНР, ЛНР, а также Харьковской и Запорожской областях.
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