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24 января, 16:19

Путин назвал летний отдых полезным для здоровья и укрепления семьи

Президент России Владимир Путин заявил, что полноценный летний отдых полезен для здоровья и укрепляет семью. Об этом он сказал в конце совещания с правительством. По мнению главы государства, эта тема важна и с социальной точки зрения, и с экономической.

"Да и с точки зрения здравоохранения, имея в виду, что полноценный летний отдых, конечно, сказывается благоприятным образом на здоровье наших граждан, особенно на детях. А семейный совместный отдых укрепляет семью", — сказал президент.

Путин поручил разобраться с дефицитом и подорожанием некоторых лекарств

Путин поручил разобраться с дефицитом и подорожанием некоторых лекарств

Путин считает, что вопросу летнего отдыха в стране нужно уделить особое внимание. Он выразил надежду на то, что темы, которые обсуждались на этом совещании, будут согласованы в правительстве и наполнены необходимым финансовым обеспечением.

Ранее Лайф сообщал о том, что Владимир Путин потребовал от премьер-министра Михаила Мишустина ускорить принятие решений для повышения уровня жизни в новых регионах РФ — в ДНР, ЛНР, а также Харьковской и Запорожской областях.

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kremlin.ru

Илья Суриков

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