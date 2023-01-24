Стало известно, когда РУСАДА получит полный текст решения ДАК по делу Валиевой

Полный текст решения Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой будет известен уже в ближайшие дни. Об этом заявила глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"Организации, которые уполномочены подавать апелляцию на решение ДАК, сейчас ждут полный текст решения и будут принимать соответствующие выводы и как поступать дальше. В ближайшие дни, на этой неделе мы ждём решения. <...> Какое решение примет WADA (Всемирное антидопинговое агентство. — Прим. Лайфа) и международные федерации, я вам сказать не могу", — приводит издание "Спорт-Экспресс" её слова.