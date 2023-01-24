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24 января, 16:16

Стало известно, когда РУСАДА получит полный текст решения ДАК по делу Валиевой

Глава РУСАДА Логинова: Решение ДАК по делу Валиевой будет известно в ближайшие дни

Полный текст решения Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой будет известен уже в ближайшие дни. Об этом заявила глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"Организации, которые уполномочены подавать апелляцию на решение ДАК, сейчас ждут полный текст решения и будут принимать соответствующие выводы и как поступать дальше. В ближайшие дни, на этой неделе мы ждём решения. <...> Какое решение примет WADA (Всемирное антидопинговое агентство. — Прим. Лайфа) и международные федерации, я вам сказать не могу", — приводит издание "Спорт-Экспресс" её слова.

При этом Логинова отметила, что было несколько случаев, когда РУСАДА оспаривало решение собственного дисциплинарного комитета.

Валиева впервые высказалась о решении дисциплинарного комитета РУСАДА

Валиева впервые высказалась о решении дисциплинарного комитета РУСАДА

Напомним, что 13 января дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Валиеву. Там заявили, что, хотя спортсменка нарушила антидопинговые правила, в этом не было "никакой её вины или халатности". В отношении юной фигуристки не принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России. Позднее решение WADA оспорить невиновность Валиевой поддержали в Международном олимпийском комитете. Также Международный союз конькобежцев (ISU) запросил для изучения копию мотивировочной части решения по делу россиянки.

Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова

Наталья Исакова

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