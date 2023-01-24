Стало известно, когда РУСАДА получит полный текст решения ДАК по делу Валиевой
Глава РУСАДА Логинова: Решение ДАК по делу Валиевой будет известно в ближайшие дни
Полный текст решения Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой будет известен уже в ближайшие дни. Об этом заявила глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
"Организации, которые уполномочены подавать апелляцию на решение ДАК, сейчас ждут полный текст решения и будут принимать соответствующие выводы и как поступать дальше. В ближайшие дни, на этой неделе мы ждём решения. <...> Какое решение примет WADA (Всемирное антидопинговое агентство. — Прим. Лайфа) и международные федерации, я вам сказать не могу", — приводит издание "Спорт-Экспресс" её слова.
При этом Логинова отметила, что было несколько случаев, когда РУСАДА оспаривало решение собственного дисциплинарного комитета.
Напомним, что 13 января дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Валиеву. Там заявили, что, хотя спортсменка нарушила антидопинговые правила, в этом не было "никакой её вины или халатности". В отношении юной фигуристки не принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России. Позднее решение WADA оспорить невиновность Валиевой поддержали в Международном олимпийском комитете. Также Международный союз конькобежцев (ISU) запросил для изучения копию мотивировочной части решения по делу россиянки.
ТАСС / Валентина Певцова