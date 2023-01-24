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24 января, 17:05

Путин: Боевые действия показывают, что ПВО РФ — одна из лучших в мире

Боевые действия отлично продемонстрировали, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) является одной из лучших в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

"Практическая боевая работа показала, что ПВО России — одна из лучших в мире", — отметил российский лидер.

Он также добавил, что Россия производит практически втрое больше ракет ПВО, аналогичных Patriot.

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Ранее Путин заявил, что объём выпуска российских ракет ПВО в год сопоставим с мировым. Он отметил, что объём выпуска российских ракет ПВО в три раза превышает соответствующие показатели США.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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