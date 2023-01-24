Путин: Боевые действия показывают, что ПВО РФ — одна из лучших в мире
Боевые действия отлично продемонстрировали, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) является одной из лучших в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
"Практическая боевая работа показала, что ПВО России — одна из лучших в мире", — отметил российский лидер.
Он также добавил, что Россия производит практически втрое больше ракет ПВО, аналогичных Patriot.
Ранее Путин заявил, что объём выпуска российских ракет ПВО в год сопоставим с мировым. Он отметил, что объём выпуска российских ракет ПВО в три раза превышает соответствующие показатели США.