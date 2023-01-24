СМИ узнали, заинтересован ли УЕФА в возращении команд РФ в международные соревнования

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заинтересован в снятии санкций с российских клубов и сборных. Об этом пишет издание "Чемпионат", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

"Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования", — рассказал неназванный, но осведомлённый собеседник изданию.

Не исключено, что возвращение России в турниры УЕФА может начаться с юношеских и женских команд, добавил он.