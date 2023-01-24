СМИ узнали, заинтересован ли УЕФА в возращении команд РФ в международные соревнования
"Чемпионат": УЕФА заинтересован в снятии санкций с российских клубов и сборных
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заинтересован в снятии санкций с российских клубов и сборных. Об этом пишет издание "Чемпионат", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
"Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования", — рассказал неназванный, но осведомлённый собеседник изданию.
Не исключено, что возвращение России в турниры УЕФА может начаться с юношеских и женских команд, добавил он.
При этом ранее британский телеканал Sky News узнал, что УЕФА на ближайшем заседании исполкома продлит отстранение клубов из России от участия в международных турнирах под эгидой организации из-за продолжающейся спецоперации на Украине. Также сообщается, что Казань лишится права принять в 2023 году матч за Суперкубок УЕФА.
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