Panic! At the Disco распалась после почти 20-летнего существования

Фронтмен американской рок-группы Panic! At The Disco Брендон Ури объявил о распаде коллектива — он прекратит существование после завершения ближайшего концертного тура. Причиной такого решения стали семейные обстоятельства: музыкант признался, что вместе с женой Сарой они ждут ребёнка.

"Что ж, это было адское путешествие <...> Но иногда путешествие должно закончиться, чтобы началось новое. Перспектива стать отцом и наблюдать, как моя жена становится матерью, одновременно смиренна и волнующа. Я собираюсь завершить эту главу своей жизни и сосредоточить всё своё внимание и энергию на моей семье", — написал Ури.

Он поблагодарил поклонников за поддержку и пригласил зрителей на финальный тур, который стартует 20 февраля в Вене и закончится 10 марта в Манчестере, отмечает Variety. Напомним, что Panic! At The Disco родом из Лас-Вегаса, её в 2004 году основали Ури, Райан Росс, Спенсер Смит и Брент Уилсон, на данный момент фронтмен, по сути, является единственным участником группы.