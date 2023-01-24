"Спартак" объявил о подписании контракта с Дуарте до 2027 года

Московский "Спартак" подписал контракт с парагвайским футболистом Алексисом Дуарте до 2027 года. Об этом говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

"Официально: Алексис Дуарте — новый игрок "Спартака". <...> В сентябре 2021 года он впервые получил вызов в национальную команду Парагвая. Контракт с Алексисом подписан до 2027 года", — сказано в сообщении.