"Спартак" объявил о подписании контракта с Дуарте до 2027 года
Московский "Спартак" подписал контракт с парагвайским футболистом Алексисом Дуарте до 2027 года. Об этом говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.
"Официально: Алексис Дуарте — новый игрок "Спартака". <...> В сентябре 2021 года он впервые получил вызов в национальную команду Парагвая. Контракт с Алексисом подписан до 2027 года", — сказано в сообщении.
Лайф напоминает, что Алексису Дуарте 22 года. Ранее он не играл за пределами Парагвая. Центральный защитник выступал на родине за "Серро Портеньо", в составе которого дважды стал победителем чемпионата страны и получил опыт игры в Кубке Либертадорес.