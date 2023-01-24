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24 января, 18:40

"Спартак" объявил о подписании контракта с Дуарте до 2027 года

Московский "Спартак" подписал контракт с парагвайским футболистом Алексисом Дуарте до 2027 года. Об этом говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

"Официально: Алексис Дуарте — новый игрок "Спартака". <...> В сентябре 2021 года он впервые получил вызов в национальную команду Парагвая. Контракт с Алексисом подписан до 2027 года", — сказано в сообщении.

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Лайф напоминает, что Алексису Дуарте 22 года. Ранее он не играл за пределами Парагвая. Центральный защитник выступал на родине за "Серро Портеньо", в составе которого дважды стал победителем чемпионата страны и получил опыт игры в Кубке Либертадорес.

Обложка ©

t.me / fcsmtg

Никита Осипов

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