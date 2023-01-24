Зеленский произвёл новые кадровые перестановки

Президент Украины Владимир Зеленский произвёл кадровые перестановки. Так, он уволил глав нескольких регионов — Сумской, Днепропетровской, Киевской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей. Также он назначил замглавы Офиса президента Алексея Кулебу. Опубликованы соответствующие указы.