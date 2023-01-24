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24 января, 19:07

Зеленский произвёл новые кадровые перестановки

Зеленский назначил экс-главу Киевской области замруководителя Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский произвёл кадровые перестановки. Так, он уволил глав нескольких регионов — Сумской, Днепропетровской, Киевской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей. Также он назначил замглавы Офиса президента Алексея Кулебу. Опубликованы соответствующие указы.

Таким образом, своих постов лишились главы Днепропетровской области Валентин Резниченко, Сумской области Дмитрий Живицкий, а Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич соответственно. А руководитель Киевской области Алексей Кулеба перешёл на новую работу в Офис президента.

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Напомним, что ранее сегодня в отставку ушли замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ. А также замгенпрокурора страны Алексей Симоненко, ещё замминистра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря и заместитель министра развития громад и территорий Украины Вячеслав Негода.

Обложка ©

Офис президента Украины

Андрей Григорьев

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