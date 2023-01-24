В Пентагоне уклончиво ответили на вопрос о поставках танков Киеву
В Пентагоне пока "нечего добавить" насчёт возможности отправки танков Abrams Киеву
В Пентагоне пока не готовы делать каких-либо заявлений относительно вопроса о возможности отправки Киеву американских танков Abrams. Об этом заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер.
"В настоящее время мне нечего объявить, а когда и если будет, мы, конечно, дадим вам знать, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Представитель Пентагона лишь отметил, что американская сторона будет обучать бойцов ВСУ применению танков Abrams модели M1 в случае их предоставления Киеву. Он также добавил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с союзниками по поводу срочных потребностей Киева в военной помощи.
А ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц всё-таки согласился отправить Киеву танки Leopard. По данным журналистов, речь идёт как минимум об одной роте Leopard, которые находятся на вооружении Бундесвера.
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