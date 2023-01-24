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24 января, 19:45

Продлены права "Газпрома" на топливо с "Сахалина-2"

Права "Газпрома" на газ "Сахалина-2" как роялти продлены ещё на семь лет

Право "Газпрома" на газ с "Сахалина-2" как роялти будет продлено ещё на семь лет. Соответствующее распоряжение дано Правительством РФ. Из документа следует, что право пролонгировано до 2030 года.

Минэнерго поручено внести соответствующие изменения в договор с "Газпромом" — "об уступке прав на получение доходов в натуральной форме (природный газ), причитающихся Российской Федерации в счёт регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти)". О дате продления в документе сказано, что необходимо заменить цифры 2023 на 2030.

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Газпром

Арина Родионова

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