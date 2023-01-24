Песков отреагировал на фейк CNN о возможности новой мобилизации

Информация американского телеканала CNN о том, что в России якобы может быть запущена мобилизация ещё 200 тысяч человек, недостоверна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос ТАСС, является ли этот материал CNN столь же недостоверным, как и ранее появившиеся в соцсетях слухи, Песков ответил утвердительно: "Да. Является".

В материале американского телеканала ранее были изложены утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин якобы рассматривает возможность дополнительной мобилизации и что будто бы будет набрано ещё 200 тысяч человек.