Песков отреагировал на фейк CNN о возможности новой мобилизации
Песков назвал недостоверными данные CNN о возможной мобилизации ещё 200 тысяч человек
Информация американского телеканала CNN о том, что в России якобы может быть запущена мобилизация ещё 200 тысяч человек, недостоверна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос ТАСС, является ли этот материал CNN столь же недостоверным, как и ранее появившиеся в соцсетях слухи, Песков ответил утвердительно: "Да. Является".
В материале американского телеканала ранее были изложены утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин якобы рассматривает возможность дополнительной мобилизации и что будто бы будет набрано ещё 200 тысяч человек.
Как рассказывал Лайф, ранее Песков объяснил, почему не прекращается действие указа, в рамках которого проводилась мобилизация 300 тысяч человек осенью 2022 года. Представитель Кремля пояснил, что дело в содержании этого документа: там предусмотрены и другие меры реагирования, не только мобилизация.
kremlin.ru