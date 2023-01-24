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Регион
Опубликовано 24 января 2023, 19:56
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Песков отреагировал на фейк CNN о возможности новой мобилизации

Песков назвал недостоверными данные CNN о возможной мобилизации ещё 200 тысяч человек

Информация американского телеканала CNN о том, что в России якобы может быть запущена мобилизация ещё 200 тысяч человек, недостоверна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос ТАСС, является ли этот материал CNN столь же недостоверным, как и ранее появившиеся в соцсетях слухи, Песков ответил утвердительно: "Да. Является".

В материале американского телеканала ранее были изложены утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин якобы рассматривает возможность дополнительной мобилизации и что будто бы будет набрано ещё 200 тысяч человек.

Песков: Необходимое количество людей в рамках частичной мобилизации набрано
Песков: Необходимое количество людей в рамках частичной мобилизации набрано

Как рассказывал Лайф, ранее Песков объяснил, почему не прекращается действие указа, в рамках которого проводилась мобилизация 300 тысяч человек осенью 2022 года. Представитель Кремля пояснил, что дело в содержании этого документа: там предусмотрены и другие меры реагирования, не только мобилизация.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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