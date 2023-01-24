В Белгороде младенец попал в больницу с отравлением никотином

В Белгороде госпитализировали младенца, отравившегося никотином. В связи с этим полиция начала проверку в отношении его отца. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Белгородской области.

"22 января текущего года сотрудники медицинского учреждения сообщили в отдел полиции №1 УМВД России по городу Белгороду о поступившем с диагнозом "отравление никотиносодержащим веществом" пациенте 2022 года рождения. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.

На отца младенца был составлен административный материал по статье "Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей". Документ направили в комиссию по делам несовершеннолетних, которая примет решение о том, что делать дальше. Семью ранее не ставили на профилактический учёт.