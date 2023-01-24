СМИ узнали, сколько танков Abrams США могут отправить Украине

На Украину в качестве военной помощи со стороны Соединённых Штатов Америки могут быть отправлены по меньшей мере 30 американских танков M1 Abrams. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителей американской администрации.

Как пишет издание, два его источника рассказали, что Белый дом об отправке танков Киеву может объявить уже на этой неделе. Третий источник уточнил, что на это специально выделят деньги, — военная техника будет закуплена, а не направлена из запасов США. А четвёртый собеседник издания сказал, что Пентагон никогда и не снимал танки с повестки дня.

О том, что американские власти склоняются к передаче значительного количества танков M1 Abrams Украине, пишет и газета The Wall Street Journal. По сообщению издания, это станет частью соглашения с Германией, которая может согласовать выделение Киеву германских танков Leopard 2.