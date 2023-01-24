Медведев рассказал, кто может остановить "украинскую стрелку" ядерных часов

Лидеры США и ФРГ Джо Байден и Олаф Шольц должны остановить тиканье ядерных часов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА "Новости". По его мнению, первоначально этим двум лидерам необходимо понять, что украинская стрелка "заржавела".

"Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела", — подчеркнул Медведев.