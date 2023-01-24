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24 января, 20:57
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Медведев рассказал, кто может остановить "украинскую стрелку" ядерных часов

Дмитрий Медведев призвал Байдена и Шольца остановить тиканье ядерных часов

Лидеры США и ФРГ Джо Байден и Олаф Шольц должны остановить тиканье ядерных часов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА "Новости". По его мнению, первоначально этим двум лидерам необходимо понять, что украинская стрелка "заржавела".

"Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела", — подчеркнул Медведев.

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Kremlin.ru

Анатолий Симоненко

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