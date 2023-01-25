Правозащитница объяснила, что делать со взятым кем-то на вас кредитом

Ситуации, когда мошенники без ведома человека оформляют на него кредит, и тот узнаёт об этом уже по факту задолженности — случаются часто. Об этом рассказала правозащитница, руководитель проекта "За права заёмщиков" Народного фронта и автор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Если потерпевший не был информирован об этой банковской операции, от кредита можно избавиться, уточнила она. Нужно обратиться в полицию и потребовать возбуждения уголовного дела, чтобы доказать факт мошенничества.

"Сейчас такая практика существует, и на самом деле она не так уж и плохо работает. Например, если на гражданина "повесили" кредит без его ведома и он узнаёт об этом из кредитной истории, то такая ситуация уже давно без проблем решается. Банки подобные обязательства отзывают", — пояснила Лазарева в интервью "Вечерней Москве".

Намного проще решить ситуацию, если к тому же кредит был оформлен не потерпевшим лично, а через электронное приложение, объяснила правозащитница. Правда, если данные личного кабинета жертвы аферы были перед этим похищены.