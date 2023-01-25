Правозащитница объяснила, что делать со взятым кем-то на вас кредитом
Правозащитница Лазарева: Оформленный мошенниками на вас кредит можно отменить
Ситуации, когда мошенники без ведома человека оформляют на него кредит, и тот узнаёт об этом уже по факту задолженности — случаются часто. Об этом рассказала правозащитница, руководитель проекта "За права заёмщиков" Народного фронта и автор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Если потерпевший не был информирован об этой банковской операции, от кредита можно избавиться, уточнила она. Нужно обратиться в полицию и потребовать возбуждения уголовного дела, чтобы доказать факт мошенничества.
"Сейчас такая практика существует, и на самом деле она не так уж и плохо работает. Например, если на гражданина "повесили" кредит без его ведома и он узнаёт об этом из кредитной истории, то такая ситуация уже давно без проблем решается. Банки подобные обязательства отзывают", — пояснила Лазарева в интервью "Вечерней Москве".
Намного проще решить ситуацию, если к тому же кредит был оформлен не потерпевшим лично, а через электронное приложение, объяснила правозащитница. Правда, если данные личного кабинета жертвы аферы были перед этим похищены.
Ранее Лайф писал, что раскрыта схема, при которой телефонные жулики доводят жертву до полного разорения. Например, они могут представиться сотрудником правоохранительных органов и подтвердить это неким документом.
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