В США обвинили Google в нечестной борьбе с конкурентами

В США Министерство юстиции подало иск против Google. Это связно с лидирующим положением корпорации на рынке интернет-рекламы. Заявление об этом опубликовано на сайте ведомства.

"Сегодня Министерство юстиции совместно с генеральными прокурорами Калифорнии, Колорадо, Коннектикута, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Род-Айленда, Теннесси и Вирджинии подали гражданский антимонопольный иск против Google из-за многочисленных случаев монополизации цифровых рекламных продуктов", — говорится в тексте заявления.

Минюст США обвиняет Google в том, что корпорация на протяжении 15 лет боролась с конкуренцией на рынке интернет-СМИ незаконными способами. Это, согласно доводам министерства, привело к росту цен на рекламу и нанесло ущерб отрасли в масштабах страны. Этот иск станет вторым антимонопольным делом американского ведомства против лидера на рынке цифровой рекламы в США.