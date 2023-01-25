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24 января, 21:43

Врач рассказала, как снизить метеозависимость

Эндокринолог Зяблова: Справиться с метеозависимостью помогут сон и сокращение физнагрузок

Справляться с метеозависимостью лучше не народными методами, а через врачебные консультации, чтобы не вызвать обратную реакцию организма. Об этом заявила эндокринолог Елена Зяблова.

Врач отметила, что метеозависимость — это не болезнь, однако она может оказывать влияние на симптоматику уже имеющихся проблем со здоровьем, включая слабость, сонливость, головную боль, мигрень, тошноту, перепады настроения, а также трудности с концентрацией. Метеозависимость провоцируют такие факторы, как резкая смена температуры, скачки атмосферного давления, повышение влажности воздуха, сильный ветер и вспышки на солнце.

"В группе риска по метеозависимости находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем. Также в группе риска те, кто имеет заболевания опорно-двигательного аппарата, перенёсшие травмы и переломы, пациенты с психическими расстройствами, дети и подростки, беременные, женщины в период климакса, пожилые люди, курильщики", — сказала Зяблова в интервью "Газете.Ru".

Она отметила, что справиться с метеозависимостью непросто, а "народные методы" в действительности срабатывают не так хорошо. Например, кофе, чай с сахаром, отвар шиповника могут быть эффективными для одной группы людей, а на другую оказать противоположный эффект. Есть люди, у которых от кофе давление не повышается, а понижается. То же касается и медикаментов: кого-то они спасут от мигрени, а кого-то нет. Поэтому лучшим решением станет консультация у специалиста.

В целом же с метеозависимостью поможет справиться соблюдение простых правил. В первую очередь врач рекомендовала сократить физические и психоэмоциональные нагрузки. Также необходимо спать по 7–8 часов, ложась не позднее 11 вечера. Ещё хорошо бы меньше использовать гаджеты, а по утрам почаще делать зарядку. Также необходимо регулярно гулять, проветривать помещение, отказаться от жирной и солёной пищи, исключить алкоголь.

Врач Белоусова рассказала, какой запах поможет от метеозависимости

Врач Белоусова рассказала, какой запах поможет от метеозависимости

Ранее врач Екатерина Серебренникова рассказала, сколько человеку надо спать. Медик отметила, что если сна нет две-три ночи подряд, то это повод для обращения к врачу. Если проблема не такая серьёзная, можно попробовать обойтись своими силами.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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