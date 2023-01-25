Врач рассказала, как снизить метеозависимость

Справляться с метеозависимостью лучше не народными методами, а через врачебные консультации, чтобы не вызвать обратную реакцию организма. Об этом заявила эндокринолог Елена Зяблова.

Врач отметила, что метеозависимость — это не болезнь, однако она может оказывать влияние на симптоматику уже имеющихся проблем со здоровьем, включая слабость, сонливость, головную боль, мигрень, тошноту, перепады настроения, а также трудности с концентрацией. Метеозависимость провоцируют такие факторы, как резкая смена температуры, скачки атмосферного давления, повышение влажности воздуха, сильный ветер и вспышки на солнце.

"В группе риска по метеозависимости находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем. Также в группе риска те, кто имеет заболевания опорно-двигательного аппарата, перенёсшие травмы и переломы, пациенты с психическими расстройствами, дети и подростки, беременные, женщины в период климакса, пожилые люди, курильщики", — сказала Зяблова в интервью "Газете.Ru".

Она отметила, что справиться с метеозависимостью непросто, а "народные методы" в действительности срабатывают не так хорошо. Например, кофе, чай с сахаром, отвар шиповника могут быть эффективными для одной группы людей, а на другую оказать противоположный эффект. Есть люди, у которых от кофе давление не повышается, а понижается. То же касается и медикаментов: кого-то они спасут от мигрени, а кого-то нет. Поэтому лучшим решением станет консультация у специалиста.

В целом же с метеозависимостью поможет справиться соблюдение простых правил. В первую очередь врач рекомендовала сократить физические и психоэмоциональные нагрузки. Также необходимо спать по 7–8 часов, ложась не позднее 11 вечера. Ещё хорошо бы меньше использовать гаджеты, а по утрам почаще делать зарядку. Также необходимо регулярно гулять, проветривать помещение, отказаться от жирной и солёной пищи, исключить алкоголь.