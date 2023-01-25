Стало известно, каким налогом в России могут обложить майнеров

Прибыль, получаемая российскими майнерами криптовалют, должна облагаться налогом. К такому мнению пришли в Министерстве финансов. Там отметили, что налоговый кодекс содержит все необходимые для этого положения. Форма сбора в рамках закона ещё обсуждается. Возможно, это будет либо аналог существующего единого налога на вменённый доход (ЕНВД) — от 7,5 до 15%, либо налога на прибыль — 20%.

"В сфере добычи криптовалют заняты тысячи, если не десятки тысяч людей, и многие из них хотели бы легализовать свой бизнес", — цитирует газета "Известия" председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Так как сейчас нет регулирующего эту сферу законодательства, платят только так называемые майнинговые отели. Эксперты, опрошенные изданием, ещё спорят о допустимой ставке на майнинг. Одни считают, что нужны различные ставки налога на прибыль, зависящие от сроков реализации цифровой валюты. Например, в течение одного года она будет сниженной, при реализации за два года — стандартной, а по истечении двух лет — повышенная. Другие предупреждают, что ЕНВД может привести к банкротству добывающих криптовалюту компаний. Третьи говорят о том, что начинающих инвесторов сольёт с рынка налог на прибыль. Некоторые называют цифры 4–10%, как приемлемые.