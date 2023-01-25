ООН получило видео с пытками российских пленных на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило информацию о видео, которое свидетельствует о нарушении прав человека украинскими военными в отношении российских пленных. Об этом заявила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.

"Нам известно об этой видеозаписи, составленной из ранее доступных видеоматериалов, которые управление уже проанализировало и включило в различные отчёты", — сказала она РИА "Новости".

По словам Шамдасани, глава миссии УВКПЧ на Украине упомянула некоторые из этих случаев на брифинге в Женеве 15 ноября. Она рассказала также, что сотрудникам ООН удалось получить на Украине доступ к российским военнопленным. Получилось поговорить с ними, задокументировать утверждения о нарушениях прав человека.

"Мы проводим регулярные встречи с украинскими властями по этим и другим вопросам", — сказала пресс-секретарь управления.