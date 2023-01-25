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24 января, 22:18

ООН получило видео с пытками российских пленных на Украине

УВКПЧ ООН стало известно о видео с пытками российских пленных на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило информацию о видео, которое свидетельствует о нарушении прав человека украинскими военными в отношении российских пленных. Об этом заявила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.

"Нам известно об этой видеозаписи, составленной из ранее доступных видеоматериалов, которые управление уже проанализировало и включило в различные отчёты", — сказала она РИА "Новости".

По словам Шамдасани, глава миссии УВКПЧ на Украине упомянула некоторые из этих случаев на брифинге в Женеве 15 ноября. Она рассказала также, что сотрудникам ООН удалось получить на Украине доступ к российским военнопленным. Получилось поговорить с ними, задокументировать утверждения о нарушениях прав человека.

"Мы проводим регулярные встречи с украинскими властями по этим и другим вопросам", — сказала пресс-секретарь управления.

СК проверит видео с пытками российских военных в украинском плену

СК проверит видео с пытками российских военных в украинском плену

Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова получила видео с пытками на Украине пленных российских военнослужащих. Она заявила тогда, что обратится в международные организации и к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Обложка ©

UN Photo / Manuel Elías

Андрей Григорьев

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