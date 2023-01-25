ООН получило видео с пытками российских пленных на Украине
УВКПЧ ООН стало известно о видео с пытками российских пленных на Украине
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило информацию о видео, которое свидетельствует о нарушении прав человека украинскими военными в отношении российских пленных. Об этом заявила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.
"Нам известно об этой видеозаписи, составленной из ранее доступных видеоматериалов, которые управление уже проанализировало и включило в различные отчёты", — сказала она РИА "Новости".
По словам Шамдасани, глава миссии УВКПЧ на Украине упомянула некоторые из этих случаев на брифинге в Женеве 15 ноября. Она рассказала также, что сотрудникам ООН удалось получить на Украине доступ к российским военнопленным. Получилось поговорить с ними, задокументировать утверждения о нарушениях прав человека.
"Мы проводим регулярные встречи с украинскими властями по этим и другим вопросам", — сказала пресс-секретарь управления.
Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова получила видео с пытками на Украине пленных российских военнослужащих. Она заявила тогда, что обратится в международные организации и к главе СК РФ Александру Бастрыкину.
UN Photo / Manuel Elías