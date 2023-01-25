Загорелся, но долетел: В Африке Су-25 выдержал удар из ПЗРК

Советский штурмовик Су-25 вернулся на аэродром после поражения из переносного зенитно-ракетного комплекса в Африке. Это произошло на границе Демократической Республики Конго и Руанды.

Попадание ПЗРК по штурмовику Су-25 в Конго. Видео © Twitter / clashreport

"В 17:03 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) самолёт Су-25 из ДРК нарушил воздушное пространство Руанды. Нынешнее нарушение стало третьим по счёту за последние три месяца. Были приняты защитные меры", — заявила об этом инциденте официальный представитель руандийского правительства Иоланда Маколо.

Повреждения от удара из ПЗРК. Фото © Twitter / DefensaNAC

Руандийская газета The New Times передаёт, что после удара по штурмовику он, несмотря на сильные повреждения и возгорание, смог дотянуть до аэропорта конголезского города Гома вблизи границы с Руандой. Лётчику удалось покинуть кабину. Уже ставшая легендарной боевая машина вновь доказала свою живучесть, сохранив жизнь лётчику. По данным из открытых источников, самолётов такого типа у ВВС ДР Конго четыре.

Су-25 после приземления. Фото © Twitter / DefensaNAC

Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя. Он может использоваться днём и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Сейчас состоит на вооружении многих стран, в том числе России.