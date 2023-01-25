Рассекречены архивы об освобождении Воронежа

Битва за Воронеж в годы Великой Отечественной войны длилась 212 дней. 25 января 1943 года, то есть ровно 80 лет назад, войска Воронежского фронта полностью освободили город от фашистских солдат. Архивы с информацией об этом опубликовало российское Минобороны.

Снимок Воронежа времён ВОВ. Фото © Минобороны РФ

Минобороны запустило на своём сайте мультимедийный историко-познавательный раздел "Воронеж. Непокорённый город-фронт". В нём в числе прочих рассекреченных архивных документов можно изучить оперативные сводки о тяжёлых боях и акты о зверствах фашистских солдат, посмотреть фотоснимки, на которых видны огромные масштабы разрушений.

Снимок Воронежа времён ВОВ. Фото © Минобороны РФ

Там также уточняется, что в составе фашистских войск были не только немцы, но и румыны, итальянцы и венгры. Отстоять город удалось благодаря операции "Малый уран", осуществлявшейся войсками Воронежского и Юго-Западного фронтов, сумевших разрушить планы гитлеровцев по деблокированию 6-й армии Паулюса под Сталинградом.

Снимок Воронежа времён ВОВ. Фото © Минобороны РФ