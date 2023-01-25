Рассекречены архивы об освобождении Воронежа
Минобороны обнародовало архивы к 80-летию освобождения Воронежа
Снимок Воронежа времён ВОВ. Фото © Минобороны РФ
Битва за Воронеж в годы Великой Отечественной войны длилась 212 дней. 25 января 1943 года, то есть ровно 80 лет назад, войска Воронежского фронта полностью освободили город от фашистских солдат. Архивы с информацией об этом опубликовало российское Минобороны.
Снимок Воронежа времён ВОВ. Фото © Минобороны РФ
Минобороны запустило на своём сайте мультимедийный историко-познавательный раздел "Воронеж. Непокорённый город-фронт". В нём в числе прочих рассекреченных архивных документов можно изучить оперативные сводки о тяжёлых боях и акты о зверствах фашистских солдат, посмотреть фотоснимки, на которых видны огромные масштабы разрушений.
Снимок Воронежа времён ВОВ. Фото © Минобороны РФ
Там также уточняется, что в составе фашистских войск были не только немцы, но и румыны, итальянцы и венгры. Отстоять город удалось благодаря операции "Малый уран", осуществлявшейся войсками Воронежского и Юго-Западного фронтов, сумевших разрушить планы гитлеровцев по деблокированию 6-й армии Паулюса под Сталинградом.
Снимок Воронежа времён ВОВ. Фото © Минобороны РФ
"В послевоенное время Воронеж был награждён орденом Отечественной войны I степени, а уже в наше время ему было присвоено почётное звание "Город воинской славы". За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны более 300 тысяч воронежцев были удостоены боевых наград, из них 274 стали Героями Советского Союза, 65 человек — полными кавалерами ордена Славы. В настоящее время на территории Воронежа в 46 братских могилах покоится 26 791 защитник города", — сообщают в Минобороны РФ.
Ранее ФСБ РФ опубликовала секретные документы, демонстрирующие некоторые преступления гитлеровцев в подмосковном Волоколамске в 1941 году.