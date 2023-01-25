Пылится на полках: Россияне рассказали, о какой бытовой технике забывают после покупки

Россияне из бытовой техники чаще всего используют холодильник, стиральную машину и пылесос. Эти приборы в ходе опроса, проведённого "СберСтрахованием" и аналитиками медиахолдинга Rambler&Co, упомянули 15%, 14% и 12% респондентов соответственно. Лайф ознакомился с выводами авторов исследования, в котором опросили 451 тыс. человек.

Как оказалось, для каждого десятого (10%) респондента важно ежедневно пользоваться дома микроволновкой, утюгом или отпаривателем, электрочайником. Но и неиспользуемой техники немало. В лидерах здесь соковыжималка. Каждый девятый респондент (11%) признался, что приобрёл её и практически не пользуется. Миксеры и вентиляторы пылятся на полках у 10% и 9% опрошенных соответственно. По 8% респондентов совсем не используют мясорубки и мультиварки, по 7% — тостеры и кухонные комбайны, по 6% — увлажнители воздуха и грили, 5% — хлебопечки. Остальные 23% совокупно пришлись на холодильники, пылесосы, посудомоечные и стиральные машины, микроволновки, утюги и чайники.

75% участников опроса рассказали, что им приходилось сталкиваться с поломкой бытовой техники. У 62% такое было лишь однажды, у каждого восьмого (12%) несколько раз в год, ещё у 1% — ежемесячно.

На починку техники 45% респондентов тратят менее тысячи рублей за год. Каждый пятый (20%) — от 1 до 3 тыс. рублей, каждый четвёртый (23%) — от 3 до 6 тыс. От 6 до 10 тыс. — 8%, более 10 тыс. — 4%.