Помпео признал, что США давно готовили Украину к конфликту

"Вы должны знать, что украинские вооружённые силы обучались в США в течение очень долгого времени. Когда я ещё был главой ЦРУ [в 2017–2018 году], я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами, это всё, что я могу сказать", — заявил Помпео.