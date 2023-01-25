Помпео признал, что США давно готовили Украину к конфликту
Экс-госсекретарь США Помпео: Военные США давно обучали ВСУ
Соединённые Штаты Америки занимались обучением Вооружённых сил Украины на протяжении длительного времени. Это признал бывший госсекретарь страны Майк Помпео в эфире подкаста Fox News.
"Вы должны знать, что украинские вооружённые силы обучались в США в течение очень долгого времени. Когда я ещё был главой ЦРУ [в 2017–2018 году], я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами, это всё, что я могу сказать", — заявил Помпео.
По его мнению, гражданам Штатов нужно гордиться тем, что жизни американцев не подвергались риску, ведь инструкторы из США приложили немало усилий, обучая украинцев вести боевые действия.
Как сообщал Лайф, ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что американские военные начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии.
YouTube / Fox News