Озвучивал и писал сценарии: Соавтора "Рика и Морти" выкинули из проекта
Adult Swim разорвал сотрудничество с Джастином Ройландом из-за обвинений в насилии
Фанатов "Рика и Морти" скоро ждёт седьмой сезон, однако озвучивать главных персонажей будет уже не Джастин Ройланд, один из создателей сериала. Дело в том, что телеканал Adult Swim прекратил с ним сотрудничество из-за обвинений в домашнем насилии над девушкой. Судебный процесс по этому делу длится с 2020 года, но всплыла эта история только в начале этого года.
Кадр из мультсериала "Рик и Морти" © 2013–2023, Warner Brosers
На телеканале пообещали выпустить седьмой сезон, несмотря на эту ситуацию, правда, каких актёров выберут на озвучку главных персонажей, пока не ясно. Стриминговый сервис Hulu, где выпускается мультсериал "Обратная сторона Земли" от Ройланда, пока никак не отреагировал на произошедшее. Известно, что новое заседание по делу Ройланда назначено на 27 апреля.
Ранее Лайф писал о том, как изначально хотели назвать мультсериал "Смешарики". Оказалось, что образы персонажей создавались для мультсериала "Сластёны".
Wikipedia / Super Festivals