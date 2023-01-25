Озвучивал и писал сценарии: Соавтора "Рика и Морти" выкинули из проекта

Фанатов "Рика и Морти" скоро ждёт седьмой сезон, однако озвучивать главных персонажей будет уже не Джастин Ройланд, один из создателей сериала. Дело в том, что телеканал Adult Swim прекратил с ним сотрудничество из-за обвинений в домашнем насилии над девушкой. Судебный процесс по этому делу длится с 2020 года, но всплыла эта история только в начале этого года.