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25 января, 01:50

"Вопиющая провокация": Антонов предсказал судьбу танков Abrams на Украине

Антонов: При отправке танков Abrams на Украину они будут уничтожены российскими ВС

В случае если Соединённые Штаты отправят свои танки Abrams на Украину, эти боевые машины будут уничтожены Российскими вооружёнными силами. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники", — приводит пресс-служба посольства комментарий Антонова.

Он отметил, что в ходе кризиса на Украине Белый дом не раз задействовал приём с публикацией каких-то сведений в СМИ перед поставкой оружия Киеву. Антонов констатирует, что США всё время "повышают "планку" военного содействия своим марионеткам". Особенно чётко это видно после того, как российские силы начинают одерживать победы.

Антонов выразил уверенность, что цель Вашингтона — нанести России стратегическое поражение. Для этого США идут в том числе на покрытие преступлений радикалов.

Шольц всё-таки согласился отправить Киеву танки Leopard

Шольц всё-таки согласился отправить Киеву танки Leopard

"Если Соединённые Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об "оборонительных вооружениях" точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации", — заявил Анатолий Антонов.

Он считает, что после такого ни у кого не должно остаться иллюзий, кто на самом деле является агрессором в украинском конфликте.

В США предложили отправить Зеленскому счёт вместо танков Abrams

В США предложили отправить Зеленскому счёт вместо танков Abrams

Напомним, по данным "Аль-Джазиры", президент США Джо Байден объявит о решении отправить Украине американские танки сегодня, 25 января. А Politico уточняет возможное количество этих боевых машин — от 30 единиц.

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ТАСС / EPA / Jakub Kaczmarczyk

Андрей Григорьев

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