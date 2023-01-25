"Вопиющая провокация": Антонов предсказал судьбу танков Abrams на Украине

В случае если Соединённые Штаты отправят свои танки Abrams на Украину, эти боевые машины будут уничтожены Российскими вооружёнными силами. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники", — приводит пресс-служба посольства комментарий Антонова.

Он отметил, что в ходе кризиса на Украине Белый дом не раз задействовал приём с публикацией каких-то сведений в СМИ перед поставкой оружия Киеву. Антонов констатирует, что США всё время "повышают "планку" военного содействия своим марионеткам". Особенно чётко это видно после того, как российские силы начинают одерживать победы.

Антонов выразил уверенность, что цель Вашингтона — нанести России стратегическое поражение. Для этого США идут в том числе на покрытие преступлений радикалов.

"Если Соединённые Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об "оборонительных вооружениях" точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации", — заявил Анатолий Антонов.