На Камчатке бродячая собака набросилась на 10-летнего мальчика у школы

По данным краевой прокуратуры, всё произошло примерно в 16:20, когда ребёнок покинул здание школы в посёлке Ключи после окончания занятий продлённого дня. Возле центрального входа находилась та собака, которая набросилась на мальчика. В этот момент рядом была мать ребёнка, она и отогнала животное. Мальчика госпитализировали с ушибами и ссадинами предплечья, оказали первую медпомощь. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.