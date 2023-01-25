На Камчатке бродячая собака набросилась на 10-летнего мальчика у школы
В Усть-Камчатском районе собака напала на 10-летнего мальчика. По факту произошедшего СУ СК России по региону начало проверку, пишет "Камчатка-информ".
По данным краевой прокуратуры, всё произошло примерно в 16:20, когда ребёнок покинул здание школы в посёлке Ключи после окончания занятий продлённого дня. Возле центрального входа находилась та собака, которая набросилась на мальчика. В этот момент рядом была мать ребёнка, она и отогнала животное. Мальчика госпитализировали с ушибами и ссадинами предплечья, оказали первую медпомощь. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.
Ранее в Петропавловске-Камчатском собака напала на маленькую девочку. Это случилось во дворе частного дома. В результате девочку доставили в реанимацию.
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