"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 января, 02:24

В Одессе пообещали больше не устраивать повесточные облавы на машинах скорой помощи

Вручать повестки о мобилизации, разъезжая по городу на машине скорой помощи, в Одессе больше не будут. В этом заверили в одесском областном центре комплектования и соцподдержки. А пойти на попятную местным властям пришлось из-за общественного резонанса. Горожан возмутило то, что люди в форме отлавливают мужчин и раздают им повестки, прикрываясь спецмашиной.

Молодому человеку вручают повестку в машине скорой помощи в Одессе. Видео © Telegram-канал / Типичная Одесса

"Решение руководителя учреждения использовать автомобиль характерного вида для мероприятий по оповещению граждан спровоцировало мощный общественный резонанс, но не содержало нарушений законодательства", — говорится в сообщении одесского военкомата.

В ведомстве заверили, что неожиданное применение нашлось только одной машине скорой помощи, хотя местные жители пишут в соцсетях, что на самом деле масштаб подобных мобилизационных мероприятий мог быть шире.

"На поле боя 150 тысяч погибших": В США раскрыли огромные потери в рядах ВСУ

"На поле боя 150 тысяч погибших": В США раскрыли огромные потери в рядах ВСУ

Как писал Лайф ранее, сотрудники военкомата во Львове явились на похороны бойца ВСУ с повестками и забрали мужчин. Жители Украины начали выкладывать в соцсети видео, как происходят вручения извещений о мобилизации. По их словам, в принудительную мобилизацию пытаются отправить мужское население в Новомиргороде Кировоградской области, Одессе, Ивано-Франковске, Днепре и не только.

Обложка ©

Telegram-канал / Типичная Одесса

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров