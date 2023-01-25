В Одессе пообещали больше не устраивать повесточные облавы на машинах скорой помощи

Вручать повестки о мобилизации, разъезжая по городу на машине скорой помощи, в Одессе больше не будут. В этом заверили в одесском областном центре комплектования и соцподдержки. А пойти на попятную местным властям пришлось из-за общественного резонанса. Горожан возмутило то, что люди в форме отлавливают мужчин и раздают им повестки, прикрываясь спецмашиной.

Молодому человеку вручают повестку в машине скорой помощи в Одессе. Видео © Telegram-канал / Типичная Одесса

"Решение руководителя учреждения использовать автомобиль характерного вида для мероприятий по оповещению граждан спровоцировало мощный общественный резонанс, но не содержало нарушений законодательства", — говорится в сообщении одесского военкомата.

В ведомстве заверили, что неожиданное применение нашлось только одной машине скорой помощи, хотя местные жители пишут в соцсетях, что на самом деле масштаб подобных мобилизационных мероприятий мог быть шире.