Нутрициолог рассказала, без чего не обойтись на пути к здоровому питанию

Чтобы достичь результата в переходе на правильное, здоровое питание, мало одного желания. Нужны чёткие цели. В голове должно сложиться понимание, чего хочется добиться. Такой совет читателям Лайфа дала нутрициолог сервиса доставки здоровой еды Grow Food Елена Свиридова. Она предложила понять, как "прокачать" каждое направление на примере плана по здоровому образу жизни.

"Очень часто люди ставят цели в сфере питания. Это могут быть такие желания, как ввести в жизнь полноценное трёхразовое питание, пить 1,5 воды в день, не есть фастфуд и полуфабрикаты. Но это скорее этапы, которые приведут вас к итогу, цель же должна быть одна и чётко показывать, какими вы видите себя в будущем", — рассказала Свиридова.

Она также посоветовала формировать цель от первого лица в виде аффирмации, например: "Я правильно и сбалансированно питаюсь". После уже можно расписать порядок действий. Здесь придёт на помощь определение привычек, которые нужно сформировать. При этом важно помнить, что, если действовать по-старому, новых результатов не будет.

А ещё Свиридова отметила, что надо обязательно учитывать физическую активность, понять, к какой форме нужно прийти. Например, сбросить столько-то килограммов. Отсюда — "Я занимаюсь спортом в зале три раза в неделю", "Каждое утро я начинаю с йоги", "Ежедневно я прохожу 10 000 шагов". Затем начинайте осуществление небольшими этапами. Процесс не должен вызывать отрицания.

"Если вы хотите улучшить фигуру, например стать более спортивным, но не очень любите заниматься спортом, не мучайте себя и не проводите время за изнурительными тренировками. Вместо этого подумайте, какая активность могла бы приносить вам удовольствие. Это может быть что угодно: прогулки, бег, стретчинг, танцы", — отметила нутрициолог.

Она призвала помнить, что желания могут возникать и вне нас, например когда мы видим чей-то результат. Но каждый человек уникален, и реализация чужой цели может вызвать чувство обманутости и неудовлетворённости. Поэтому нужно найти то, что делает счастливыми именно вас, и к этому стремиться.

Итак, задавшись целью перейти в 2023 году на здоровый образ жизни, нужно выполнить три пункта: поставить задачу улучшить питание,

поставить задачу улучшить физическую форму,

ориентироваться только на свои потребности.