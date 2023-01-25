В Австрии назвали ЕС "полезным идиотом" США

Евросоюз для США в ситуации вокруг украинского конфликта — это "полезный идиот". Такое заявление сделал бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош в беседе с РИА "Новости". Свои слова он объяснил тем, что в результате происходящего сейчас в выигрышной ситуации оказалась только Америка. Военно-промышленный комплекс этой страны показывает самые высокие прибыли с 1945 года.

"Мы должны знать: это конфликт между США, соответственно, НАТО с одной стороны и Россией — с другой. Евросоюз — просто полезный идиот, в данном случае — Вашингтона. Это отголоски того, что ЕС был не в состоянии интегрировать Россию в общую политику безопасности. Соединённые Штаты выигрывают от этого конфликта, тем более что их военная промышленность приносит самые высокие прибыли с 1945 года", — подчеркнул Грош.

Он также считает, что санкции против РФ являются "драматической, серьёзной ошибкой", которая была порождена слишком сильной эмоциональной реакцией со стороны руководства Европы. По мнению Гроша, Вена была загнана в тупик, так как неправильно поняла общеевропейскую солидарность, в результате чего австрийцы совершили экономическое, внешнеполитическое, политическое и общественно-политическое самоубийство.