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25 января, 03:49

В Киеве сняли на видео жуткую стаю ворон, и этому нашли объяснение

Полянский объяснил "государственными богохульством" появление стаи ворон над Киевом

Над Киевом появилось множество ворон из-за того, что власти Украины спонсируют богохульство на государсвенном уровне. Такое предположение высказал в Twitter заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Так он прокомментировал появившееся в Сети видео с большой стаей чёрных птиц над дорогой в Киеве.

Вороны над Киевом. Видео © Twitter / @RuVoice

"Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников", — заявил Полянский.

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Так, Лайф рассказывал, что силовики проверяли документы верующих у входа в Киево-Печерскую лавру прямо во время Рождественской службы. Её проводил глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний. Настоятель монастыря при лавре обвинил власти страны в гонениях.

Обложка ©

Zuma \ TASS

Анатолий Симоненко

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