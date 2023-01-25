В Киеве сняли на видео жуткую стаю ворон, и этому нашли объяснение
Полянский объяснил "государственными богохульством" появление стаи ворон над Киевом
Над Киевом появилось множество ворон из-за того, что власти Украины спонсируют богохульство на государсвенном уровне. Такое предположение высказал в Twitter заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Так он прокомментировал появившееся в Сети видео с большой стаей чёрных птиц над дорогой в Киеве.
Вороны над Киевом. Видео © Twitter / @RuVoice
"Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников", — заявил Полянский.
Так, Лайф рассказывал, что силовики проверяли документы верующих у входа в Киево-Печерскую лавру прямо во время Рождественской службы. Её проводил глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний. Настоятель монастыря при лавре обвинил власти страны в гонениях.
Zuma \ TASS