В Киеве сняли на видео жуткую стаю ворон, и этому нашли объяснение

Над Киевом появилось множество ворон из-за того, что власти Украины спонсируют богохульство на государсвенном уровне. Такое предположение высказал в Twitter заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Так он прокомментировал появившееся в Сети видео с большой стаей чёрных птиц над дорогой в Киеве.