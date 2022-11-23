Шивелуч закурил: Как извержение вулкана на Камчатке угрожает здоровью людей Окрестности то и дело просыпающегося жерла иногда напоминают Марс во время пылевой бури, и в это время на улицу лучше не выходить без респиратора и защитных очков. 23 ноября, 01:40 Извержение вулкана Шивелуч на Дальнем Востоке, Камчатский край, Россия. 20 ноября 2022 года. Обложка © ТАСС / Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН

На Камчатке вполне можно было бы снять документальные кадры для эпизода с пылевой бурей в фильме "Интерстеллар". Если помните, там герои в спешке садятся в машину, надевают респираторы, а в начале фильма рассказывается, как люди приучились ставить на стол тарелки вверх дном, потому что всё моментально покрывается слоем рыжей пыли. Так вот, это апокалиптическое будущее время от времени становится повседневной реальностью в городах и сёлах у вулкана Шивелуч.

К примеру, это видео снято в Усть-Камчатске в 2010 году, но учитывая, что Шивелуч даёт о себе знать практически ежегодно, оно в общем-то актуальности не теряет. При каждом выбросе пепла ситуация в основном зависит от того, в какую сторону на этот раз подует ветер. На ролике слышен вой сирены и предупреждение, что местные жители должны оставаться дома и плотно закрывать окна.

Посёлок Усть-Камчатск (3,5 тысячи жителей) находится почти в 90 километрах от вулкана. А вдвое ближе к нему расположен посёлок Ключи, в котором четыре тысячи человек населения, военный аэродром, испытательный ракетный полигон "Кура", военный городок стратегических ракетных войск и впридачу — научная станция Института вулканологии Дальневосточного отделения РАН.





Трёхкилометровый вулкан Шивелуч, по мнению геологов, существует примерно 60–70 тысяч лет, его извержения фиксируют с XIX века. За последнее столетие одним из самых впечатляющих был выброс пепла в 1964 году: столб тогда поднялся на высоту 15 километров, то есть выше облаков.

Но в целом столб километров в десять для Шивелуча — совершенно нормальная ситуация. К примеру, в 2014 году так было даже два раза (в феврале и в мае), такой же столб был и в 2016 году, в 17-м было 12 километров.

Что касается нынешней активности, то МЧС по Камчатскому краю ещё 1 ноября 2022 года предупредило о пепловом шлейфе, который потянулся в сторону Усть-Камчатска. После этого о выбросах сообщали примерно каждые пару дней, но пока столбы не поднимались выше семи километров, и ветер не несёт их к населённым пунктам. Меж тем вулканологи подозревают, что Шивелуч только просыпается и готовится к действительно мощному извержению. Местные жители привыкли, а вот туристы могут не вполне понимать опасность, поэтому их призывают не подходить к вулкану ближе чем на 15 километров.

Если часть пепла поднимается высоко в мезосферу (километров на 60–80), то образует серебристые, светящиеся в ночном небе мезосферные облака. Всё остальное осыпается на землю, происходит пеплопад. Надо сказать, частицы этого пепла очень-очень мелкие и надышаться ими означает риск заработать проблемы с лёгкими. Как минимум аллергическая реакция очень может быть.

Вулканический пепел вперемешку с туфом, пемзой и кусками лавы в посёлке Ключи. Фото © mukimov.ru

— Пепел представляет собой такую мелкодисперсную смесь. Она, конечно, опасна, так как это кристаллы, которые имеют очень острые края, и их попадание в глаза чревато поражением слизистой, то есть это очень неприятно. Кроме того, когда пепел вылетает из вулкана, он содержит некоторые вредные химические элементы, и если погода сырая и идёт дождь, то происходит реакция, и небольшие капельки кислоты могут образовываться. То есть для лёгких тоже полезного мало, — рассказал Лайфу вулканолог Сергей Ушаков.





С начала ноября 2022 года над Шивелучем действует "оранжевый код" авиационной опасности. Это означает, что авиакомпании должны быть готовы изменить траекторию своих лайнеров, то есть облететь пепловый шлейф: если частицы забьют турбины, то лопасти могут просто остановиться. Высший код опасности — "красный", это уже категорический запрет пролёта в районе извержения. Но, как посетовал учёный, который много лет работал в Институте вулканологии в Ключах, авиация не всегда соблюдает эти требования.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Камчатки воздержаться от посещения вулкана Шивелуч и его окрестностей. Фото © poluostrov-kamchatka.ru

— Изменение маршрута полёта — это экономически очень дорого. Безумные деньги. И авиакомпании не всегда на это идут. Бывает, что и на "красный код" не реагируют. Если вы сейчас откроете Flightradar, где отслеживаются маршруты самолётов, то вы увидите, что большие магистральные лайнеры как летали, так и летают, — заверил Сергей Ушаков.

Авторы Адель Романенкова