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1 февраля, 04:23

На Fox News заявили о причастности Белого дома к взрывам на "Северных потоках"

Ведущий Fox News Карлсон: Администрация Байдена причастна к подрывам "Северных потоков"

Тот факт, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд радуется взрывам на "Северных потоках" чётко даёт понять, что администрация Байдена имеет прямое отношение к этой диверсии. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил ведущий Такер Карлсон.

"Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал", — подчеркнул Карлсон.

Телеведущий припомнил Нуланд и её прошлогоднее заявление, когда она прямым текстом грозилась взорвать трубопроводы "Северный поток", чтобы помешать России отправлять газ в Европу. По его словам, то, что случилось, стало крупнейшей в истории природной катастрофой, которая была создана человеческими руками.

По словам бывшего кандидата в президенты Америки Тулси Габбард, слова замглавы госсекретаря продемонстрировали правду как о самой Нуланд, так и об администрации Штатов, которые утверждали, что не имели отношения к произошедшему. Более того, подчеркнула Габбард, США пытались "продать" абсурдную ложь, что РФ якобы сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, пытаясь навредить собственной экономике.

Лавров счёл забавным признание Нуланд о радости из-за взрывов на "Северных потоках"

Лавров счёл забавным признание Нуланд о радости из-за взрывов на "Северных потоках"

Напомним, ранее Нуланд признала, что в США довольны взрывами на "Северных потоках", по причине которых газопроводы стали не более чем грудой металла "на морском дне". Диверсии были совершены в конце сентября прошлого года. Российская разведка обнаружила в атаке на газопроводы западный след.

Обложка ©

Fox News

Анатолий Симоненко

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