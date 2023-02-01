Тот факт, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд радуется взрывам на "Северных потоках" чётко даёт понять, что администрация Байдена имеет прямое отношение к этой диверсии. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил ведущий Такер Карлсон.

"Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал", — подчеркнул Карлсон.

Телеведущий припомнил Нуланд и её прошлогоднее заявление, когда она прямым текстом грозилась взорвать трубопроводы "Северный поток", чтобы помешать России отправлять газ в Европу. По его словам, то, что случилось, стало крупнейшей в истории природной катастрофой, которая была создана человеческими руками.

По словам бывшего кандидата в президенты Америки Тулси Габбард, слова замглавы госсекретаря продемонстрировали правду как о самой Нуланд, так и об администрации Штатов, которые утверждали, что не имели отношения к произошедшему. Более того, подчеркнула Габбард, США пытались "продать" абсурдную ложь, что РФ якобы сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, пытаясь навредить собственной экономике.