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30 января, 11:51

Лавров счёл забавным признание Нуланд о радости из-за взрывов на "Северных потоках"

Глава МИД РФ Сергей Лавров счёл забавным признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая испытала радость из-за взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

"На днях, выступая в Конгрессе, госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря, прямо сказала: как и многие сенаторы, и она лично, Госдепартамент как организация испытывает радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание", — сказал российский министр в ходе пресс-конференции с пакистанским коллегой.

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Ранее Нуланд заявила, что в Вашингтоне удовлетворены взрывами на "Северных потоках", из-за которых газопроводы превратились в "груду металла на дне морском". Напомним, что диверсии произошли в конце сентября 2022 года. СВР России выявила в атаке на "Потоки" западный след, а Минобороны обвинило в подрыве ВМС Британии. Однако в Европе до сих пор "продолжают расследование" и отказываются называть виновных в выводе трубопроводов из строя.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Вишнякова

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