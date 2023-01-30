Лавров счёл забавным признание Нуланд о радости из-за взрывов на "Северных потоках"

"На днях, выступая в Конгрессе, госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря, прямо сказала: как и многие сенаторы, и она лично, Госдепартамент как организация испытывает радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание", — сказал российский министр в ходе пресс-конференции с пакистанским коллегой.