Ветеринар объяснил, нужна ли собакам тёплая одежда

Владельцам собак, перед которыми встал вопрос, покупать питомцу тёплую одежду или нет, стоит обратить внимание на породу пушистого друга. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил ветеринар Богдан Галкин.

Эксперт пояснил, что крупные животные, которые обитают на улице независимо от времени года, сами привыкают к меняющимся условиям. В этом помогает густой подшёрсток, который обеспечивает хорошую изоляцию и защиту от непогоды. Речь идёт о таких породах, как ньюфаундленды, сенбернары, чау-чау, хаски и лайки. Но большинство собак выведено искусственно, поэтому многие из них не приспособлены к суровым погодным условиям. Специалист добавил, что некоторые бесшёрстные породы не могут обойтись без тёплой одежды. Это, например, китайская хохлатая, американский голый терьер, ксолоитцкуинтли.

"Охотничьи породы очень активны, любят быстро и подолгу бегать. Поэтому кожа у них тонкая, что обеспечивает высокий уровень теплоотдачи, — это могут быть как крупные собаки — легавые, борзые, так и небольшие, например джек-рассел-терьер", — отметил Галкин.

Иногда даже псам с густой шерстью нужна тёплая одежда. Без дополнительной защиты, по словам эксперта, не смогут жить коротколапые породы (корги, таксы) и декоративные собаки. В магазинах есть довольно широкий ассортимент одежды для питомцев. В дождливую погоду ветеринар посоветовал брать для собаки дождевик, а холодной осенью спасёт свитер или куртка.

"Когда под лапами грязь и слякоть, лучше выбрать непромокаемый комбинезон, а в совсем холодную зимнюю погоду — комбинезон с флисом или синтепоном. Дополнительно рекомендуется защищать лапы питомца. Для них изготавливаются специальные ботинки, или альтернативой может служить воск для лап", — рассказал специалист.