В МИД ответили на вопрос о поездке Путина на G20

Российский МИД пока не располагает информацией об участии президента Владимира Путина в саммите G20, который пройдёт в Индии осенью. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил замглавы ведомства Андрей Руденко.

"Пока об этом предварительно сложно говорить, зависит от графика президента", — приводит слова дипломата ТАСС.