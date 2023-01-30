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30 января, 11:45

В МИД ответили на вопрос о поездке Путина на G20

Замглавы МИД Руденко: Участие президента Путина в саммите G20 в Нью-Дели зависит от его графика

Российский МИД пока не располагает информацией об участии президента Владимира Путина в саммите G20, который пройдёт в Индии осенью. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил замглавы ведомства Андрей Руденко.

"Пока об этом предварительно сложно говорить, зависит от графика президента", — приводит слова дипломата ТАСС.

На сайте G20 разместили портрет Путина среди участников саммита в Нью-Дели

На сайте G20 разместили портрет Путина среди участников саммита в Нью-Дели

Ранее Лайф писал, что Украину не пригласили на грядущий саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели. При этом на встрече будут присутствовать представители некоторых стран, не входящих в организацию, — Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ.

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Getty Images / Anadolu Agency / Metin Aktas

Марина Калегина

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