В МИД ответили на вопрос о поездке Путина на G20
Замглавы МИД Руденко: Участие президента Путина в саммите G20 в Нью-Дели зависит от его графика
Российский МИД пока не располагает информацией об участии президента Владимира Путина в саммите G20, который пройдёт в Индии осенью. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил замглавы ведомства Андрей Руденко.
"Пока об этом предварительно сложно говорить, зависит от графика президента", — приводит слова дипломата ТАСС.
Ранее Лайф писал, что Украину не пригласили на грядущий саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели. При этом на встрече будут присутствовать представители некоторых стран, не входящих в организацию, — Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ.
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